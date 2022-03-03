FOTOS | Koke confesó que Aristeo ya no era gracioso, era "fastidioso".

Aristeo Cázares es uno de los rivales a vencer en esta temporada, pues no solo es el campeón de la segunda temporada, ¡sino que continúa su nivel unos años después de su campeonato!

El atleta de parkour se ha caracterizado siempre por ser fiel a lo que piensa sin importar lo que los demás digan, o que a sus compañeros o rivales no les guste. Es un participante de mucho honor y respeto. ¡Pero desde que inició Exatlón All Star, eso cambió!

El “Agui-león” comentó que su estrategia esta vez, sería lo contrario... Molestar a sus rivales, “picarles” el orgullo, meterse en sus cabezas... Para así crear una rivalidad, desenfocarlos y sacarlos de su centro. Al principio fue chistoso para el equipo azul, pues no conocían a ese Aristeo, ¡pero después ya no lo aguantaban!

Algunos de ellos comentaban que ese personaje del atleta rojo, ya los estaba cansando, que era fastidioso y no les agradaba. ¿Qué más han dicho al respecto? Les contamos en las fotografías.