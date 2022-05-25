El maltrato no cabe en el amor. | Extra Time

Tere es una mujer que pidió ayuda al programa y a Rocío Sánchez Azuara. su caso fue un tema impactante para más de uno en el foro de nuestro programa. Ella pidió ayuda porque aseguraba que su vecina de la tercera edad, Rosa, sufría maltratos y abusos por parte de su hermano menor, Jonathan.

Tere pasó al panel del programa para explicar su caso y todo lo que ella ha podido ver que sucede en la casa de sus vecinos. Además, aclaró que ella solamente quiere ayudar a su vecino. Además, de ser un adulto mayor, Rosa también está en silla de ruedas y a Tere le tocó encontrarla en repetidas ocasiones afuera de su casa en malas condiciones.

Jonathan es el hermano menor de Rosa. Él aseguró, desde que ingresó al panel del programa, que no maltrataba a su hermana y que, al contrario de lo que piensa Tere, él solamente ha hecho cosas para tratar de ayudarla. Se llevó una sorpresa cuando mostramos una serie de videos en los que se pudo ver que él no tenía buenos tratos con su hermana mayor y que sí era una relación violenta.

Rosa también tuvo oportunidad de contarnos todo lo que había sucedido con ella, con su hermano menor y con su vecina, Tere. De las primeras cosas que pudo decirle a Rocío fue que ya no quería vivir con su hermano, que ya está harta de los malos tratos y que está no era una buena manera de vivir. Ella también pudo llevarse una gran sorpresa, pero, al contrario de su hermano, la suya fue muy grata. Su hija, Conny, pudo reunirse con ella después de mucho tiempo. Ambas pudieron comenzar a sanar las heridas que tienen.

El tiempo en televisión llegó a su fin pero el tema estaba lejos de estar solucionado. Las redes sociales fueron el lugar indicado para que Rocío y su equipo de especialistas pudieran tener un Extra Time y pudieran intentar encontrar la mejor manera en la que este conflicto llegara a su fin.

Jonathan quedó pensando en todo lo que se había dicho en el programa y terminó aceptando que se siente muy arrepentido por todo lo que había pasado entre él, su hermana y su vecina. Incluso se pudo bromear con una posible relación amorosa entre él y Tere.

Rosa no se fue con las manos vacías y el corazón roto. Su hija fue un gran regalo y una gran sorpresa para ella, pero Rocío y la producción del problema quería darle aún más. Es por eso que se le obsequió una silla de ruedas totalmente funcional.

Todos terminaron el Extra Time con una gran sonrisa y el problema dejó de ser un problema para convertirse en una solución.