¡Rocío te acerca al altar! Conoce a los finalistas.
La dinámica recibió una gran cantidad de participantes, pero los finalistas solamente fueron cinco. ¿Qué pareja podrá convertirse en la ganadora?
Cuatro fueron las parejas que se convirtieron en los finalistas de esta romántica dinámica para que pudieran llegar al altar con un vestido hecho exclusivamente para ellos. Conócelos.
@rociosanchezazuara Rocío te acerca al altar 👰🏻♀️💍💒 Semifinalista Cynthia 👏🏼 @Acércate a Rocío ♬ original sound - Rocío Sánchez Azuara
Cada una de las parejas participantes mostraron la manera en la que ellos se dieron el "Sí", esperando poder convertirse en los ganadores.
@rociosanchezazuara Rocío te acerca al altar 👰🏻♀️💍💒 Semifinalista Julieta 👏🏼 @Acércate a Rocío ♬ original sound - Rocío Sánchez Azuara
Las condiciones fueron sencillas; cada una de las parejas tenían que grabar un TikTok para contarnos la manera en la que se acercaron al altar.
@rociosanchezazuara Rocío te acerca al altar 👰🏻♀️💍💒 Semifinalista Victor 👏🏼 @Acércate a Rocío ♬ original sound - Rocío Sánchez Azuara
Las tres pareja que tengan el mayor número de reproducciones serán los ganadores.
@rociosanchezazuara Rocío te acerca al altar 👰🏻♀️💍💒 Semifinalista Paola@Acércate a Rocío ♬ original sound - Rocío Sánchez Azuara
Todos quisieron expresar su amor de una manera única. No dejes de ver los videos en la cuenta oficial de TikTok de Rocío Sánchez Azuara para poder ayudar a las parejas que crees que deberían ganar.
@rociosanchezazuara Rocío te acerca al altar 👰🏻♀️💍💒 Semifinalista Daniela 👏🏼 @Acércate a Rocío ♬ original sound - Rocío Sánchez Azuara
El día 24 de febrero podremos conocer a los ganadores en las redes oficiales del programa Acércate a Rocío.