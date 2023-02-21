¡Rocío te acerca al altar! Conoce a los finalistas.

Cuatro fueron las parejas que se convirtieron en los finalistas de esta romántica dinámica para que pudieran llegar al altar con un vestido hecho exclusivamente para ellos. Conócelos.

Cada una de las parejas participantes mostraron la manera en la que ellos se dieron el "Sí", esperando poder convertirse en los ganadores.

Las condiciones fueron sencillas; cada una de las parejas tenían que grabar un TikTok para contarnos la manera en la que se acercaron al altar.

Las tres pareja que tengan el mayor número de reproducciones serán los ganadores.

Todos quisieron expresar su amor de una manera única. No dejes de ver los videos en la cuenta oficial de TikTok de Rocío Sánchez Azuara para poder ayudar a las parejas que crees que deberían ganar.

El día 24 de febrero podremos conocer a los ganadores en las redes oficiales del programa Acércate a Rocío.