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FOTOS | Omar Chaparro reconoció su error al burlarse del peso de Anahí

Omar Chaparro reveló en una entrevista que él reconoció que se equivocó al burlarse de la delgadez de Anahí en el pasado. Incluso llegó a pedirle disculpas.

Por: Caleb López

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