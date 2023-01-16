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FOTOS |Los más grandes escándalos en la historia del Super Bowl

Te mostramos una selección de fotos donde podrás ver los eventos más escandalosos ocurridos en el Super Bowl, no te pierdas a detalle estos sucesos inesperados.

Por: Redacción Azteca UNO

Durante la edición número XLVII del Super Bowl sucedió un evento sin precedentes en el estadio.
El Superdome de Nueva Orleans tuvo un corte de luz.
La falla ocurrió por el personal que operaba el equipo, durante el juego de Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco.
El famoso evento conocido como “Nipplegate” sucedió en el 2004.
La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson tuvo un incidente en el curso del show de medio tiempo del Super Bowl.
Janet Jackson se encontraba cantando a lado de Justin Timberlake y de pronto él hizo un movimiento que le despegó su vestuario, lo que hizo que mostrara su busto.
Durante el juego entre New England Patriots contra los Indianapolis Colts sucedió algo impensado.
Resulta que 11 de los 12 balones usados durante el juego no tenían suficiente aire.
Después de que se hiciera la respectiva investigación dieron con que los Patriots fueron responsables de la modificación de los balones.
Super Bowl 2012.
Durante el espectáculo de medio tiempo la cantante hizo una seña prohibida.
M.I.A. hizo la seña de “fuck you” con el dedo medio, esto le generó varias demandas.
En 1981 en el Super Bowl edición XL ocurrió algo inédito.
El arbitraje peor visto en la historia de fútbol americano.
En el juego entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks ganaron los Steelers 21 a 10 pero el público piensa que los jueces favorecieron al equipo.
En el Super Bowl número LI el periodista de nacionalidad mexicana, Mauricio Ortega cometió un delito.
Mauricio Ortega, quien asistió al Super Bowl por parte de su trabajo, en el periódico La Prensa robó la camiseta de Tom Brady.
Después de una investigación profunda, se confirmó el delito del ex director del diario La Prensa.
En el Super Bowl LVI, el 13 de febrero del 2022 se presentó Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo.
El evento tuvo lugar en Los Ángeles, California donde jugaron los Carneros de Los Ángeles contra los Bengalíes de Cincinnati.
Durante el show de medio tiempo las cámaras sorprendieron a Snoop Dogg fumando supuestamente “marihuana”, evento que por supuesto impactó al público.
Además, Eminem dió de que hablar cuando se arrodilló en honor a Colin Kaepernick.
Este acto, aunque fue penalizado por las autoridades, lo realizó a modo de protesta por la brutalidad policiaca.
Sin duda el show de medio tiempo del Super Bowl dio mucho de que hablar gracias a los grandes del hip hop.
Otro evento inesperado ocurrió cuando Prince se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl.
Resulta que durante el show de medio tiempo cayó un diluvio de agua.
La lluvia no se detuvo pero tampoco lo hizo el cantante de “Purple Rain”.
Para finalizar, durante el Super Bowl número XXVII en el 1993 sucedió un evento que pasaría a la historia.
En el juego se enfrentaban Dallas contra Buffalo Bills. El juego estaba a favor de Dallas 17-52 y Leon Lett estaba apunto de anotar un touchdown.
Cuando Leon Lett estaba a 10 yardas de anotar, disminuyó su velocidad y por confiado el otro jugador le quitó el balón.
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Durante la edición número XLVII del Super Bowl sucedió un evento sin precedentes en el estadio.
El Superdome de Nueva Orleans tuvo un corte de luz.
La falla ocurrió por el personal que operaba el equipo, durante el juego de Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco.
El famoso evento conocido como “Nipplegate” sucedió en el 2004.
La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson tuvo un incidente en el curso del show de medio tiempo del Super Bowl.
Janet Jackson se encontraba cantando a lado de Justin Timberlake y de pronto él hizo un movimiento que le despegó su vestuario, lo que hizo que mostrara su busto.
Durante el juego entre New England Patriots contra los Indianapolis Colts sucedió algo impensado.
Resulta que 11 de los 12 balones usados durante el juego no tenían suficiente aire.
Después de que se hiciera la respectiva investigación dieron con que los Patriots fueron responsables de la modificación de los balones.
Super Bowl 2012.
Durante el espectáculo de medio tiempo la cantante hizo una seña prohibida.
M.I.A. hizo la seña de “fuck you” con el dedo medio, esto le generó varias demandas.
En 1981 en el Super Bowl edición XL ocurrió algo inédito.
El arbitraje peor visto en la historia de fútbol americano.
En el juego entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks ganaron los Steelers 21 a 10 pero el público piensa que los jueces favorecieron al equipo.
En el Super Bowl número LI el periodista de nacionalidad mexicana, Mauricio Ortega cometió un delito.
Mauricio Ortega, quien asistió al Super Bowl por parte de su trabajo, en el periódico La Prensa robó la camiseta de Tom Brady.
Después de una investigación profunda, se confirmó el delito del ex director del diario La Prensa.
En el Super Bowl LVI, el 13 de febrero del 2022 se presentó Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo.
El evento tuvo lugar en Los Ángeles, California donde jugaron los Carneros de Los Ángeles contra los Bengalíes de Cincinnati.
Durante el show de medio tiempo las cámaras sorprendieron a Snoop Dogg fumando supuestamente “marihuana”, evento que por supuesto impactó al público.
Además, Eminem dió de que hablar cuando se arrodilló en honor a Colin Kaepernick.
Este acto, aunque fue penalizado por las autoridades, lo realizó a modo de protesta por la brutalidad policiaca.
Sin duda el show de medio tiempo del Super Bowl dio mucho de que hablar gracias a los grandes del hip hop.
Otro evento inesperado ocurrió cuando Prince se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl.
Resulta que durante el show de medio tiempo cayó un diluvio de agua.
La lluvia no se detuvo pero tampoco lo hizo el cantante de “Purple Rain”.
Para finalizar, durante el Super Bowl número XXVII en el 1993 sucedió un evento que pasaría a la historia.
En el juego se enfrentaban Dallas contra Buffalo Bills. El juego estaba a favor de Dallas 17-52 y Leon Lett estaba apunto de anotar un touchdown.
Cuando Leon Lett estaba a 10 yardas de anotar, disminuyó su velocidad y por confiado el otro jugador le quitó el balón.
Durante la edición número XLVII del Super Bowl sucedió un evento sin precedentes en el estadio.
El Superdome de Nueva Orleans tuvo un corte de luz.
La falla ocurrió por el personal que operaba el equipo, durante el juego de Ravens de Baltimore contra los 49ers de San Francisco.
El famoso evento conocido como “Nipplegate” sucedió en el 2004.
La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson tuvo un incidente en el curso del show de medio tiempo del Super Bowl.
Janet Jackson se encontraba cantando a lado de Justin Timberlake y de pronto él hizo un movimiento que le despegó su vestuario, lo que hizo que mostrara su busto.
Durante el juego entre New England Patriots contra los Indianapolis Colts sucedió algo impensado.
Resulta que 11 de los 12 balones usados durante el juego no tenían suficiente aire.
Después de que se hiciera la respectiva investigación dieron con que los Patriots fueron responsables de la modificación de los balones.
Super Bowl 2012.
Durante el espectáculo de medio tiempo la cantante hizo una seña prohibida.
M.I.A. hizo la seña de “fuck you” con el dedo medio, esto le generó varias demandas.
En 1981 en el Super Bowl edición XL ocurrió algo inédito.
El arbitraje peor visto en la historia de fútbol americano.
En el juego entre Pittsburgh Steelers y Seattle Seahawks ganaron los Steelers 21 a 10 pero el público piensa que los jueces favorecieron al equipo.
En el Super Bowl número LI el periodista de nacionalidad mexicana, Mauricio Ortega cometió un delito.
Mauricio Ortega, quien asistió al Super Bowl por parte de su trabajo, en el periódico La Prensa robó la camiseta de Tom Brady.
Después de una investigación profunda, se confirmó el delito del ex director del diario La Prensa.
En el Super Bowl LVI, el 13 de febrero del 2022 se presentó Snoop Dogg durante el espectáculo de medio tiempo.
El evento tuvo lugar en Los Ángeles, California donde jugaron los Carneros de Los Ángeles contra los Bengalíes de Cincinnati.
Durante el show de medio tiempo las cámaras sorprendieron a Snoop Dogg fumando supuestamente “marihuana”, evento que por supuesto impactó al público.
Además, Eminem dió de que hablar cuando se arrodilló en honor a Colin Kaepernick.
Este acto, aunque fue penalizado por las autoridades, lo realizó a modo de protesta por la brutalidad policiaca.
Sin duda el show de medio tiempo del Super Bowl dio mucho de que hablar gracias a los grandes del hip hop.
Otro evento inesperado ocurrió cuando Prince se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl.
Resulta que durante el show de medio tiempo cayó un diluvio de agua.
La lluvia no se detuvo pero tampoco lo hizo el cantante de “Purple Rain”.
Para finalizar, durante el Super Bowl número XXVII en el 1993 sucedió un evento que pasaría a la historia.
En el juego se enfrentaban Dallas contra Buffalo Bills. El juego estaba a favor de Dallas 17-52 y Leon Lett estaba apunto de anotar un touchdown.
Cuando Leon Lett estaba a 10 yardas de anotar, disminuyó su velocidad y por confiado el otro jugador le quitó el balón.

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