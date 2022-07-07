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FOTOS | ¿Christian Nodal tiene problemas con músicos de Colombia?
Christian Nodal fue tachado de prepotente por varios artistas de Colombia. ¿Qué fue lo que sucedió entre el cantante y los demás? Te lo contamos.
¿Christian Nodal tiene problemas con músicos de Colombia?
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