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FOTOS | ¿Christian Nodal tiene problemas con músicos de Colombia?

Christian Nodal fue tachado de prepotente por varios artistas de Colombia. ¿Qué fue lo que sucedió entre el cantante y los demás? Te lo contamos.

Por: Redacción Azteca UNO

¿Christian Nodal tiene problemas con músicos de Colombia?

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