Guillermo del Toro a Alfonso Cuarón: “Eres un imbécil arrogante”

Se cumplen 20 años del estreno de ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ y después de todo este tiempo, el director Alfonso Cuarón confesó que cuando Warner lo buscó para dirigir la tercera película de ‘Harry Potter’, su primera reacción fue el confusión, por lo que platicó y pidió consejo a su amigo Guillermo del Toro, ya que no comprendía muy bien la oferta y no podía unir cabos si acababa de dirigir ‘Y tu mamá también’.

“Estaba confundido porque no la tenía en el radar. Hablo a menudo con Guillermo, y un par de días después, le dije, ‘Sabes, me han ofrecido esta película de Harry Potter, pero es muy extraño que me la ofrezcan’”, explicó Cuarón a un medio de comunicación.

"Él dijo, ‘Espera, espera, espera, ¿has dicho que no has leído Harry Potter?’ Le dije, ‘No creo que sea para mí. En un léxico muy florido, en español, me dijo, ‘Eres un imbécil arrogante’”, agregó el director de cine ganador de premios Oscar, quien tras la respuesta de Guillermo del Toro, decidió hacerse cargo de la cinta, misma que fue todo un éxito.

Por si esto fuera poco, también se dieron a conocer las razones por las que David Heyman, productor de las ocho adaptaciones de ‘Harry Potter’ estrenadas hasta la fecha, eligió a Cuarón entre todos loa candidatos a director:

“Vi ‘Y Tu Mamá También’, que me encantó, y curiosamente pensé que él sería el director perfecto para la tercera de Potter. No es lo que algunos podrían pensar. ¿Puedes imaginar lo que algunos pensaron que harían Harry, Ron y Hermione después de ver ‘Y Tu Mamá También’?... ‘Y Tu Mamá' trataba sobre los últimos momentos de ser adolescente, y ‘Azkaban’ trataba sobre los primeros momentos de ser adolescente. Sentí que podía hacer que la película se sintiera, de alguna manera, más contemporánea y, sencillamente, aportar su magia cinematográfica”, declaró Heyman.