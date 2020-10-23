Horóscopo de hoy Aries viernes 23 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries ... Entra el cuarto creciente en signo zodiacal Acuario, esto significa que se va a manifestar la pasión en tu signo.
Horóscopo de hoy
Aries en el amor:
Entra el cuarto creciente en signo zodiacal Acuario, donde se va a manifestar la pasión, así que es viernes, tu cuerpo y las células lo saben. Eres un signo de fuego, y por tanto sexualmente ardiente. Aprovecha tu magnetismo para aumentar tu satisfacción sexual y la de tu pareja.
Déjate arrastrar por los caminos de lo desconocido y entra en contacto con tu lado salvaje. Tu pareja y tú vivirán momentos de placer.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre