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FOTOS | ¡Aquí las mejores imágenes de la firma de autógrafos de Exatlón!

Los atletas de Exatlón: All Star tuvieron una firma de autógrafos en una plaza comercial en la Ciudad de México, ¡esto pasó!

Por: TV Azteca

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