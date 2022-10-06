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FOTOS | Aseguran que Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron su primer 'round'.

Los rumores corren después de que el actor fue visto muy furioso saliendo de la mansión que comparte al lado de la cantante.

Por: TV Azteca

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