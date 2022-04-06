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FOTOS | ¡Koke se lleva con Aristeo, pero no se aguanta!

Koke y Aristeo suelen llevarse pesado, ¡pero en ocasiones el “Hechicero del aire” no se aguanta. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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