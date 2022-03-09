FOTOS | ¡Koke piensa que algunos integrantes del equipo rojo son hipócritas!

El equipo rojo ha tenido malos momentos y polémicas estas últimas semanas... Algunos atletas del equipo azul han dicho que no están nada unidos, que solo se apoyan si les conviene, que hay lucha de egos, que no hay equipo sino individualismo, ¡y uno de ellos es Koke! Quien recientemente dijo que eran “hipócritas”, pues solo se apoyaban cuando las cámaras los estaban filmando.

La última semana que Ana Lago estuvo en competencia, no la pasó muy bien, pues tuvo algunas diferencias con Mati y sentía que no recibía el apoyo que necesitaba por la mayoría de los miembros de su equipo, salvo Heliud y Aristeo que son sus amigos, así como Nataly que siempre ha sido neutral...

En el duelo de eliminación en el que Ana quedó fuera de la competencia, Koke no se quedó callado, pues dijo que el equipo rojo solo echaba porras o estaba unido cuando estaban las cámaras. ¡Que eran hipócritas! ¿Será? Te contamos más detalles en las fotografías.