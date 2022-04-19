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FOTOS | ¿La convivencia entre rojos y azules afectará el rendimiento de Koke?

Rojos y azules ya están bajo el mismo techo y cada quien con sus amigos... ¡Koke podría quedarse solo! ¿Esto afectará su rendimiento?

Por: TV Azteca

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