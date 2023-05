La Niña: ¿Qué es y cuáles son sus consecuencias del fenómeno metereológico?

En la actualidad existen diversos fenómenos naturales, muchos de ellos acaparan la atención de los expertos debido a su importancia y magnitud, ya que tienen un gran impacto en nuestro planeta. Los más conocidos son el de La Niña y El Niño, los cuales suceden en el Océano Pacífico y pueden tener efectos considerables en todo el mundo.

¿Qué es el fenómeno de la Niña? La Niña es un fenómeno climático que ocurre en el Océano Pacífico, cerca de Ecuador. Este se produce cuando la temperatura de la superficie del mar en esta región cambia de forma significativa.

La Niña ocurre cuando las temperaturas de la superficie del mar son más frías de lo normal, mientras que El Niño es un evento en el que las temperaturas son más cálidas de lo común. Ambos eventos pueden durar varios meses y su impacto puede ser mayor en todo el mundo.

¿Qué provoca el fenómeno de la Niña?

Estos fenómenos climáticos se producen debido a los cambios en la circulación atmosférica y oceánica del Océano Pacífico. Por lo regular, los vientos alisios soplan hacia el oeste, llevando agua cálida de la superficie del mar hacia el oeste, esta agua cálida se acumula en el Pacífico occidental, cerca de Indonesia, y las aguas más frías del Pacífico suben a la superficie para reemplazarla.

Durante el evento de La Niña, los vientos alisios se intensifican y empujan el agua cálida hacia el oeste, lo que hace que las aguas del Pacífico sean aún más frías.

¿Cuáles son las consecuencias que produce el fenómeno de la Niña?

Los efectos de La Niña se sienten en todo el planeta y México no podía ser la excepción. De acuerdo con el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no es normal que La Niña se presente de forma consecutiva en tres ocasiones, pero esto afecta considerablemente porque se intensifican las sequías.

“En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue. Entonces este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua”.

Esto afecta considerablemente a la agricultura: “Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afectan no sólo al abastecimiento de comida, sino también al precio del consumidor”.

Sin embargo, otra forma en que puede afectar el fenómeno de La Niña es que suceda lo contrario a la sequía y llueva en exceso provocando inundaciones.

¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno de El Niño y La Niña?

De acuerdo con la revista National Geographic, durante el periodo de ‘El Niño’ la superficie del Océano Pacífico tropical se calienta más de lo debido (0.8 grados centígrados), principalmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Centroamérica. De este modo surgen sistemas de baja presión en la atmósfera, lo que provoca excesivas lluvias en las costas occidentales de América.

El fenómeno climático consta de dos fases, la fría, llamada ‘La Niña’, y la cálida conocida como ‘El Niño’ y supone la “variación de temperatura más importante a nivel global”.