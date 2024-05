Lucero explota contra Eduardo Videgaray y Sofía Rivera: “pobres mediocres”

Una de las cantantes más queridas por el público mexicano, sin duda alguna es Lucero, quien recientemente salió a defender a su hija Lucerito Mijares ante las críticas que ha recibido sobre su aspecto físico por parte de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, mismas que la joven ha dicho que no les da importancia.

Durante una emisión del programa de televisión ¡Qué importa!, sus conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y “El Estaca”, se burlaron de Lucero Mijares y esto generó que los seguidores de la cantante atacarán a dichos presentadores a través de redes sociales. Lo admirable de todo esto, es que al ser cuestinada por medios de la prensa, la hija de Manuel Mijares contestó que son cosas que no le afectan: “Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, la verdad es que no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mi no me afecta, pero para nada, creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí", explicó.

Además, dijo sentirse muy contenta por todo el cariño que tiene de sus padres, por lo que no han querido darle mucha importancia a este asunto: “Me demuestran su apoyo al cien por ciento, la verdad no le queremos dar importancia a esto”, agregó.

¿Qué dijo Lucero sobre los comentarios de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera hacia su hija?

Pero quien no pudo contenerse, ante las críticas que recibió su hija, fue “La Novia de América”, quien asegura ser su fan número uno, por lo que en redes felicitó a la joven de 18 años por su gran talento y también la defendió ante las ofensas que recibió por parte de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera: “Hermosa nena joven admirable. Mi Lucero Mijares. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió Lucero en su cuenta de X, antes Twitter.

Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf

Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás.

Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente.

No nos importan.

Lo único… https://t.co/mZYC1SIF9n — Lucero (@LuceroMexico) May 7, 2024

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera ofrecen disculpas a Lucerito Mijares

Después de todo esto que se generó, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera ofrecieron disculpas en su programa de televisión a Lucerito: “La verdad es que lo que dice u opina la gente nunca nos ha importado mucho pero sí nos importa como los hacemos sentir y por eso si a ti, a ti Lucerito Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o de nuestros chistes te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón y con mucho cariño”, explicó Sofía.