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FOTOS | Macky González, ¡la primera campeona azul de Exatlón!

Nuestra querida Macky González recibió el trofeo que siempre le perteneció, ¡el de campeona azul de la primera temporada!

Por: TV Azteca

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