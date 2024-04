Margarita Portillo revela que ha tomado terapia para superar la muerte de Andrés García

A un año de la partida de Andrés García, su viuda Margarita Portillo se conmueve hasta las lágrimas y confiesa que para sobreponerse ha tenido que recurrir a terapia psicológica, pues a la muerte de Andrés se sumó la de su hermano Jorge Arturo. Desde su casa en Acapulco, Guerrero, nos da la exclusiva.

¿Qué dijo Margarita Portillo? Margarita Portillo declaró a Ventaneando que “tomo terapia psicológica y neuropsiquiátrica para dormir y todo, y para la ansiedad”.

De igual forma, señaló que “hay veces que siento que pendo de hilo, pendo en el sentido de mi estabilidad emocional y hay veces que me quedo en cama semanas sin querer ver a nadie, ni salir de mi cuarto prácticamente”.

“Ha sido un año muy difícil, de muchas pérdidas personales y materiales porque cuatro meses después de que se fue Andrés García se fue mi hermano y poco después (sucedió) lo del huracán”, recalcó.

¿Qué es lo que la mantiene en pie?

El recuerdo de Andrés García es lo que mantiene en pie a Margarita Portillo: “Andrés está presente todo el tiempo; ahorita, por ejemplo, que es la novena y no hice los rezos, pero yo estando solita hice el rosario y me platico con él”, dijo entre lágrimas.

“Siempre le digo lo que voy a hacer. Lo saludo, cuando me levanto en la noche le digo lo que voy a hacer”, añadió.

¿Tiene encargos pendientes de Andrés García?

Margarita Portillo reconoció que todavía tiene encargos pendientes que Andrés García le hizo antes de partir, como esparcir sus cenizas en el mar.

“Dejó indicaciones de que sus cenizas fueran esparcidas en la playa, no, pero todavía no lo he hecho. Tengo sus cenizas todavía conmigo y todavía las quiero tener. El otro día le decía que él me indique si todavía quiere estar aquí, en casa. Yo creo me voy a quedar (las cenizas), ahora hay unos collarcitos y así como guardé un poquito de cenizas de mi hermano, de igual manera lo voy a hacer con las cenizas de Andrés”, enfatizó.

¿Invitará a los hijos de Andrés García?

Al preguntarle si invitaría a los hijos de Andrés García, Margarita Portillo dijo que no sabe todavía porque ya no tienen ningún tipo de relación.

