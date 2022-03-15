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FOTOS | El cariño que Mati le tiene a Evelyn, ¿la perjudica en la competencia?

Mati y Evelyn son grandes amigas y este domingo lo demostraron. ¡"Terminator” lloró de preocupación por “Sniper”! Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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Mati playas del exatlón.jpg
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Mati y Eve en La Resolana .jpg
Mati y Eve en pants.jpg
Mati y Eve Venga la Alegría .jpg
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