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FOTOS | ¿Mati se está dejando perder para que Evelyn llegue a la final?

Internautas y equipo rojo piensan que Mati se está dejando para que Evelyn gane medallas y llegue a la final junto con ella.

Por: TV Azteca

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