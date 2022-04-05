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FOTOS | ¿Quién ha sido superior esta temporada, Evelyn o Mati?

Exatlón All Star ha sido la mejor temporada de todas, pues ha estado lo mejor de lo mejor. ¿Qué mujer ha sido superior, Mati o Evelyn?

Por: TV Azteca

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Evelyn paracaídas.jpg
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Evelyn y Mati lanzando.jpg
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Mati campeona .jpg
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Mati feliz.jpg
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Mati playas del exatlón.jpg
Mati Playa.jpg
Mati meditando.jpg
Mati playera.jpg
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Mati y Eve en pants.jpg
Mati relajada.jpg
Mati tiro con aro .jpg
Mati y Eve en La Resolana .jpg
Mati y Eve Venga la Alegría .jpg
Mati y Eve finalistas.jpg
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