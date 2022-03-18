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FOTOS | ¿Mati no debería apoyar a Evelyn? ¡Esto opina el equipo rojo!

El equipo rojo de Exatlón All Star, no está de acuerdo en que Mati apoye a Evelyn, pues son rivales. Esto es lo que sucedió.

Por: TV Azteca

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