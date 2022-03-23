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FOTOS | ¿Mati desenfoca a Evelyn al molestarse con ella en la competencia?

Mati y Evelyn son amigas, pero en la competencia han tenido diferencias, ¿esto las perjudica en su rendimiento? Esto piensan los azules.

Por: TV Azteca

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