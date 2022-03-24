  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Mati, Nat y Heliud rompieron las reglas, ¿cuál será su sanción?

Mati, Nat y Heliud recibirán una sanción por romper las reglas en Exatlón All Star. ¿Irán a eliminación? Te contamos lo que pasó.

Por: TV Azteca

Heliud Basquet.jpg
Heliud Mar.jpg
Heliud Marvel.jpg
Heliud Montañas.jpg
Heliud Modelo.jpg
Heliud Playa.jpg
Heliud Campeón.jpg
Heliud Disney.jpg
Heliud Eliminado.jpg
Heliud Festejo.jpg
Mati Campeona.jpg
Mati Lentes.jpg
Mati Festejo.jpg
Mati Mascotas.jpg
Mati Furgoneta.jpg
Mati Meditando.jpg
Mati Primaveral.jpg
Mati Sombrero.jpg
Mati Sonriendo.jpg
Mati Trofeo.jpg
Nat canasta.jpg
Nat cielo.jpg
Nat circuito de Exatlón.jpg
Nat cubreBocas.jpg
Nat duela de Basquet.jpg
Nat en bikini.jpg
Nat entrenando.jpg
Nat lago.jpg
Nat PSG.jpg
Nat selfie.jpg
/
Heliud Basquet.jpg
Heliud Mar.jpg
Heliud Marvel.jpg
Heliud Montañas.jpg
Heliud Modelo.jpg
Heliud Playa.jpg
Heliud Campeón.jpg
Heliud Disney.jpg
Heliud Eliminado.jpg
Heliud Festejo.jpg
Mati Campeona.jpg
Mati Lentes.jpg
Mati Festejo.jpg
Mati Mascotas.jpg
Mati Furgoneta.jpg
Mati Meditando.jpg
Mati Primaveral.jpg
Mati Sombrero.jpg
Mati Sonriendo.jpg
Mati Trofeo.jpg
Nat canasta.jpg
Nat cielo.jpg
Nat circuito de Exatlón.jpg
Nat cubreBocas.jpg
Nat duela de Basquet.jpg
Nat en bikini.jpg
Nat entrenando.jpg
Nat lago.jpg
Nat PSG.jpg
Nat selfie.jpg
Heliud Basquet.jpg
Heliud Mar.jpg
Heliud Marvel.jpg
Heliud Montañas.jpg
Heliud Modelo.jpg
Heliud Playa.jpg
Heliud Campeón.jpg
Heliud Disney.jpg
Heliud Eliminado.jpg
Heliud Festejo.jpg
Mati Campeona.jpg
Mati Lentes.jpg
Mati Festejo.jpg
Mati Mascotas.jpg
Mati Furgoneta.jpg
Mati Meditando.jpg
Mati Primaveral.jpg
Mati Sombrero.jpg
Mati Sonriendo.jpg
Mati Trofeo.jpg
Nat canasta.jpg
Nat cielo.jpg
Nat circuito de Exatlón.jpg
Nat cubreBocas.jpg
Nat duela de Basquet.jpg
Nat en bikini.jpg
Nat entrenando.jpg
Nat lago.jpg
Nat PSG.jpg
Nat selfie.jpg

Contenido relacionado