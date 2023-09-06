  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Alejandra Guzmán no ha sido invitada a la boda de Michelle Salas

La cantante no ha recibido una invitación, pero ha deseado lo mejor a su sobrina. Te contamos.

Por: Maribel Velázquez

Alejandra Guzmán Selfie.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Beso.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Alfombra Roja.jpg
Michelle Salas (7).jpg
Michelle Salas (29).jpg
Alejandra Guzmán Cantando .jpg
Michelle Salas (23).jpg
Alejandra Guzmán Concierto.jpg
Michelle Salas (19).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Michelle Salas (10).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
/
Alejandra Guzmán Selfie.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Beso.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Alfombra Roja.jpg
Michelle Salas (7).jpg
Michelle Salas (29).jpg
Alejandra Guzmán Cantando .jpg
Michelle Salas (23).jpg
Alejandra Guzmán Concierto.jpg
Michelle Salas (19).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Michelle Salas (10).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Alejandra Guzmán Selfie.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Beso.jpg
Michelle Salas.jpg
Alejandra Guzmán Alfombra Roja.jpg
Michelle Salas (7).jpg
Michelle Salas (29).jpg
Alejandra Guzmán Cantando .jpg
Michelle Salas (23).jpg
Alejandra Guzmán Concierto.jpg
Michelle Salas (19).jpg
Alejandra Guzmán Banda.jpg
Alejandra Guzmán Firmando.jpg
Michelle Salas (10).jpg
Alejandra Guzmán Conferencia .jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado