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FOTOS | ¿Pato Araujo podrá avanzar en la competencia sin Zudikey?

Luego de la eliminación de Zudikey Rodríguez, ¿Patricio Araujo podrá estar sin ella en la competencia o lo afectará en su rendimiento?

Por: TV Azteca

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