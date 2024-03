Pura vitamina T, ¿cuántos tacos vas a pedir?

¿Ya hace hambre, no? En “Los tacos de los chinos” vas a encontrar tacos de todo. Cecina, pastor, chuleta, chistorra, arrachera, chuleta enchilada y más. Los tacos sin salsa no son tacos y Rahmar lo sabe, aquí podrás disfrutar de una variedad de salsas, entre ellas una tatemada. Su lema es “si no te gusta, no lo pagas”. ¡Buen provecho!