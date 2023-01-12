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FOTOS | ¿Shakira robó el ritmo de su canción con BZRP? ¡La acusan de plagio!

Cantante venezolana dice que Shakira se inspiró en su canción lanzada hace seis meses... ¡El ritmo es idéntico! ¿Hubo plagio? Te contamos.

Por: TV Azteca

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