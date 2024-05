John explota contra Rasta y Lobo lo defiende | Survivor México 2024

Las mañanas en el refugio no son tan agradables para los sobrevivientes cuando hay discusiones de por medio, en esta ocasión, John le reclama a Rasta por no hacer tareas en el refugio, la discusión comienza a subir de tono hasta que Lobo interviene y enfrenta a John. Ceci también pide que las discusiones las tengan en otro momento o que se vayan a otro lugar para que no afecten el ambiente de los demás.