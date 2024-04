El peor día para los sobrevivientes | Survivor México 2024

Una tormenta llegó a Survivor México 2024, durante la prueba tuvieron que enfrentarse a ella, Jaguares consiguieron llevarse la cama a su refugio por una semana, mientras que Halcones al llegar al campamento encontraron todo bajo el agua, la lluvia parecía no cesar, sus fogatas no podían ser prendidas, su ropa estaba mojada y no tenían comida, pasaron uno de los peores días dentro de Survivor.