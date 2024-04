Programa 32 | 23 abril 2024 | Nadie sabe para quién trabaja | Survivor México 2024

Halcones y Jaguares se enfrentan a una prueba de resistencia y matemáticas para llevarse un delicioso pastel de chocolate. Jaguares parecía tener todo bajo control, pero se confiaron demasiado así que Halcones sorpresivamente remontó y una a una comenzaron a caer las calaveras, hasta llevarse el triunfo y la recompensa. Edwin está molesto porque todos parecen aceptar a John y ahora le comparten de sus recompensas, mientras él les hace creer que los está dejando ganar. La segunda prueba, consiste en enfrentarse un Jaguar contra un Halcón por una recompensa buena y otra no tanto, lo divertido es que ellos no disfrutarán de lo que ganen, si no alguien más.