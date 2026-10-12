110 años del América: Cómo se convirtió en el equipo que se ama u odia

Este lunes 12 de octubre el Club América alcanza la histórica cifra de 110 años de existencia, las Águilas no solo festeja su longevidad, sino su consolidación como una de las instituciones más influyente, y la más ganadora y polarizante del futbol mexicano.

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A partir de los años sesenta y setenta, los dueños del equipo (adquirido por la familia Azcárraga en 1959) Y directiva impulsó una estrategia clara: contratar a los mejores extranjeros del continente, vestir de amarillo resplandeciente y proyectar una imagen de grandeza, elegancia y poderío. Mientras otros clubes, como las Chivas de Guadalajara, apostaban por el arraigo local o la mexicanidad pura, América adoptó el rol de los antagónicos poderosos del futbol azteca.

"Ódiame Más": La filosofía del amor y el odio para el América

Con el paso de los años y el incremento de trofeos en sus vitrinas, superando a sus acérrimos rivales en títulos de Liga MX y torneos internacionales, la brecha entre detractores y seguidores se convirtió en un fenómeno sociocultural.

El conjunto de Coapa aprendió no solo a coexistir con la animadversión del rival, sino a convertirla en su principal motor. La icónica frase "Ódiame Más" sintetizó esa identidad: para el americanista, el odio ajeno es la prueba definitiva de su relevancia y éxito.

El amor incondicional: Para su enorme afición, el América representa el orgullo, la exigencia absoluta de ganar siempre y la espectacularidad. No basta con triunfar; hay que hacerlo con categoría.

Para su enorme afición, el representa el orgullo, la exigencia absoluta de ganar siempre y la espectacularidad. No basta con triunfar; hay que hacerlo con categoría. El rechazo recalcitrante: Para sus detractores, encarna el poder mediático, la arrogancia y el rival al que siempre se le quiere vencer.

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América: Un legado que trasciende en el tiempo

A 110 años de su fundación (12 de octubre de 1916), las Águilas del América no se entiende sin la dualidad que genera en cada rincón del país y más allá de sus fronteras. Cada fin de semana, millones de aficionados se encienden ante la pantalla o abarrotan los estadios, ya sea para celebrar sus goles o para anhelar su derrota. En el futbol mexicano no hay término medio: al América se le ama o se le odia.

