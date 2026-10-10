Miguel Borja tiene un objetivo con el América y quiere lograrlo en el 110 aniversario del club

Miguel Borja tiene una meta que va más allá de marcar goles con las Águilas o ser el mejor pagado y así superar a su compañero Raphael Veiga. El objetivo del colombiano es conquistar un título internacional, pues así lo reveló durante la conferencia de prensa del partido contra Rayados de Monterrey, que marca el aniversario 110 del Club América.

El último campeonato internacional del conjunto azulcrema llegó en 2016, cuando obtuvo la Concachampions. Desde entonces, la afición espera otra conquista fuera de la Liga BBVA MX. Es por ello que el "Colibrí", quien le mandó un contundente mensaje a Matías Almeyda, quiere consagrarse con un trofeo continental.

El objetivo del colombiano es conquistar un título internacional.|Club América

El título que busca Borja con el América

Durante la conferencia, el atacante afirmó que tiene fe en que conseguirá un campeonato internacional con el conjunto de Coapa. También destacó que la institución cuenta con una trayectoria que la coloca entre los clubes más importantes del continente, pues este 12 de octubre cumple su 110 aniversario.

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Por dicha fecha, la directiva azulcrema programó festejos en el duelo de la jornada 11 contra Rayados de Monterrey, en el que los jugadores utilizarán una playera conmemorativa de la década de los 70. Mientras que el equipo femenil hará lo propio en el partido ante Pachuca el 18 de octubre.

Los números de Borja con el América

El delantero llegó al futbol mexicano para el Apertura 2026, después de su paso por Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. La operación rondó los 2.5 millones de dólares y el colombiano arribó a Coapa tras registrar ocho goles en 16 partidos con su anterior equipo.

Hasta el momento, Borja suma 4 goles en 3 partidos disputados, de los cuales ninguno ha jugado los 90 minutos.