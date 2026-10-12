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110 años del América: Los títulos, las dinastías y las sequías que forjaron al club más ganador de México

La historia del América no ha sido una línea recta de triunfos constantes; es la narrativa de épocas doradas, crisis severas y la opción reinventarse

América, Campeón

Escrito por: Fernando Campos

A 110 años de su existencia, América se ha consolidado como el equipo más laureado del futbol mexicano. Aunque historia no ha sido una línea recta de triunfos constantes; es la narrativa de épocas doradas, crisis severas y una capacidad incuestionable para reinventarse.

Las grandes dinastías del Club America en su historia

El ADN ganador del América comenzó a forjarse en la época amateur con cuatro títulos consecutivos en los años veinte. Sin embargo, la profesionalización y la posterior llegada a la familia Azcárraga en 1959, impulsaron el primer gran salto de calidad, coronado con el título de Liga de la temporada 1965-66.

La década de los 80´s representó la cumbre de su grandeza. En aquella época dorada, las Águilas construyeron una verdadera dinastía. Liderados por figuras como Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y Héctor Miguel Zelada, el América conquistó cinco títulos de Liga (1983-84, 1984-85, PRODE 85, 1987-88 y 1988-89). Esa hegemonía definió el concepto moderno del club: ganar a toda costa y con un estilo dominante.

América de los 80’s
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En el futbol contemporáneo, bajo la dirección de André Jardine en los torneos cortos, el club alcanzó un éxito histórico al firmar el primer tricampeonato (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024) en este tipo de campeonatos, elevando la exigencia a niveles nunca antes vistos en la Liga BBVA MX.

Las épocas de sequía del América

La grandeza del América también se explica a través de sus momentos de penumbra. La exigencia del entorno azulcrema convierte cada torneo sin levantar la copa en una crisis.

  • 13 años sin títulos (1989-2002): Tras el esplendor de los ochenta, el club vivió su sequía de Liga más prolongada en la era profesional: 13 años sin coronarse. No fue sino hasta el Verano 2002, con el dramático gol de oro de Hugo Norberto Castillo ante Necaxa, que la afición rompió el ayuno. 
  • La crisis del nuevo milenio: Entre el Clausura 2005 y el Clausura 2013 pasaron ocho años de reestructuraciones y tropiezos continentales, hasta que la histórica final bajo la lluvia en el Estadio Azteca contra Cruz Azul devolvió la gloria al club.

TE PUEDE INTERESAR:

Los principales palmarés del América

A sus 110 años, América ostenta:

  • 16 títulos de Primera División 
  • 6 Copas México 
  • 7 Campeón de Campeones 
  • 7 trofeos de la Concacaf Champions Cup 
  • 2 Copas Interamericanas.
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