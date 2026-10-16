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Expertos coinciden: “A partir de 55 años, es necesario atajar la pérdida de masa muscular con ejercicios de fuerza”

Si tienes 55 años o más y no quieres perder la masa muscular que has ganado a lo largo de este tiempo, es preciso que hagas algunos ejercicios de fuerza.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El paso del tiempo guarda consigo consecuencias importantes para las personas, sobre todo para aquellas que desean tener un cuerpo bien establecido a través de ciertos ejercicios que, una vez superada cierta edad, como los 55 años, ya no pueden hacer con facilidad.

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Ante ello, expertos en la materia han llegado a la conclusión de que, para este grupo de personas (las que superan este rango de edad), lo mejor que pueden hacer para evitar la pérdida de la masa muscular es a través de los ejercicios de fuerza. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta aseveración?

¿Por qué es mejor hacer ejercicios de fuerza después de los 55 años?

Karen Wejbe, doctora y experta en este rubro, menciona que la transición hormonal de las personas que superan los 55 años atraviesa una progresiva disminución de los estrógenos, mismos que afectan directamente la síntesis de la proteína muscular y, a su vez, la capacidad para establecer la masa magra en el cuerpo.

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Jorge Salas, doctor especialista, suscribe en su cuenta de Instagram que el problema es natural cuando se lleva a esta edad, por lo que resulta fundamental que este tipo de personas comiencen con una vida fitness a través de los ejercicios de fuerza mediante una progresión que no solo sea sostenida, sino también precisa.

¿Cuáles son los ejercicios que necesitas hacer para mantener la masa muscular?

Más allá de realizar pesados movimientos, lo que expertos recomiendan es recuperar el equilibrio y la fuerza que se ha perdido con el tiempo. Por tal motivo, profesionales insisten en que movimientos como sentarse y levantarse, así como las flexiones con apoyo en rodillas, son idóneos para este grupo de personas.

Las zancadas alternas también son idóneas del mismo modo que el remo a mano para el pecho, los brazos, las piernas y las caderas. Finalmente, se recomienda apostar por una mejor estabilidad y equilibrio, mismos que te ayudarán a envejecer de la mejor forma posible.

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