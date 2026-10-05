¿Cuántas calorías quemas sin hacer EJERCICIO al día?

Octubre del 2026 se ha convertido en uno de los meses favoritos para que distintas personas comiencen con su vida fitness con el objetivo de tener un cuerpo esbelto y fornido para el cierre del año, motivo por el cual la quema de calorías se vuelve un aspecto fundamental en el día a día.

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Expertos en la materia consideran que, para bajar de peso de forma saludable, se necesita quemar más calorías de las que se consumen en un periodo de 24 horas. Debido a esto, no está de más que conozcas la cantidad de calorías que puedes perder sin hacer ejercicio durante un día.

Estas son las calorías que quemas sin hacer ejercicio durante el día

De acuerdo con información del portal Arbitrade, una persona sedentaria; es decir, alguien que no realiza ejercicio, puede quemar entre 1,500 y 2,000 calorías al día. Dicha cantidad podría parecer relevante; sin embargo, vale considerar las calorías que se consumen al comer o bebe líquidos.

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La fuente detalla, por el contrario, que una persona que realiza actividad física puede quemar hasta 3,000 calorías todos los días dependiendo del tipo de ejercicios que realice, entre los que destacan el cardio, el levantamiento de pesas, el salto de cuerda y otros deportes como la natación.

¿Cuántas calorías se deben quemar al día para mantener el peso?

El equilibrio de quemar las mismas calorías que consumes todos los días asegura que el cuerpo no almacene calorías adicionales que, a su vez, se transformen en grasa. Por tal motivo, expertos recomiendan evitar alimentos con altos niveles de calorías si deseas bajar de peso.

Bajo este contexto, es esencial contar con un déficit calórico moderado de entre 500 y 1,000 calorías diarias que ayuden a quemar entre 0.5 y 1 caloría por semana, un hecho que debes medir a través de las recomendaciones de un experto en la materia como lo es un nutriólogo.