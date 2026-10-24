OFICIAL: Toluca presenta INUSUAL color para su tercer jersey para el Apertura 2026 y Clausura 2027

Los Diablos Rojos del Toluca han presentado de manera oficial su tercer jersey para la temporada 2026-2027 de la Liga BBVA MX. En las imágenes promocionales, el nuevo uniforme del cuadro mexiquense destaca por una base en un vibrante color naranja.

En cuanto a su diseño, la indumentaria presenta un elegante cuello oscuro tipo polo, así como detalles en color negro en los bordes de las mangas.

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El Cosmovitral: La inspiración detrás de la nueva piel

Esta llamativa indumentaria rinde un merecido homenaje al Cosmovitral, una obra de arte monumental y jardín botánico ubicado en el corazón del centro histórico de Toluca. Este recinto es el símbolo de identidad cultural más importante de la capital mexiquense y un referente del arte contemporáneo mexicano, mundialmente famoso por albergar el vitral no religioso más grande del planeta.

La historia de este emblemático lugar comenzó entre 1909 y 1933, periodo en el que se construyó la estructura original de hierro y cristal con un marcado estilo art nouveau. Inicialmente, el edificio fue edificado para albergar el Mercado 16 de Septiembre, con motivo de las celebraciones por el centenario de la Independencia de México.

Fue hasta 1978, tras la reubicación del histórico mercado, que el reconocido artista mexiquense Leopoldo Flores, en conjunto con un equipo de talentosos artesanos, comenzó la creación del monumental vitral, inaugurándose finalmente como jardín botánico y obra de arte en 1980.

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La majestuosa obra plasmada en sus cristales representa la relación del ser humano con el universo y el eterno ciclo de la vida, basándose profundamente en la dualidad. Los vitrales están diseñados de manera milimétrica para seguir el recorrido del sol; una sección representa el día, el ave y el bien, mientras que la otra cara ilustra la noche, el búho y el mal, representando la luz y la oscuridad.

La figura principal y más icónica de toda la obra es el famoso Hombre Sol. Situado en la fachada principal del edificio, representa a la humanidad en el centro del cosmos, en una búsqueda constante por el equilibrio, el conocimiento y la ascensión a través del fuego y la luz. Como un detalle astronómico y artístico espectacular, cada equinoccio de primavera, el sol se alinea de manera perfecta para iluminar el centro exacto de esta figura.

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Precio del jersey y dónde adquirirlo

Para los aficionados escarlatas que deseen adquirir esta pieza que fusiona la identidad del club con la cultura mexiquense, la indumentaria ya está disponible para su compra. A través de la página web oficial del Toluca, la versión premium de este tercer jersey naranja tiene un costo que ronda los 2,699 pesos.

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