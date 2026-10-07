América recupera a 5 FUTBOLISTAS para el duelo ante Rayados; estos serían los sacrificados

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre dos candidatos al título, sobre todo, por el nivel de sus plantillas. Por tal motivo, no está de más conocer todo respecto al juego entre América y Rayados.

Colectivamente, al América no le alcanza

El equipo local llega a este compromiso luego de haber disputado dos compromisos amistosos ante Cruz Azul y Chivas sin haber obtenido ningún triunfo. No obstante, el América de Guillermo Almada ha recibido buenas noticias que lo hacen favorito a la victoria frente a los regiomontanos.

¿Qué jugadores recupera América para el juego ante Rayados?

Guillermo Almada y el resto de su cuerpo técnico podrán recuperar a cinco elementos para el partido ante Rayados, por lo que el entrenador uruguayo tendrá plantel prácticamente completo para buscar el triunfo en la cancha del Estadio Banorte ante los de la Sultana del Norte.

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El primer elemento que ya forma parte de los entrenamientos del Club América fue Brian Rodríguez luego de su paso por la Selección de Uruguay, mientras que el segundo será Óscar Perea, quien vivió su primera convocatoria con el conjunto colombiano con apenas 20 años de edad.

Del mismo modo, América está a la espera de tener de vuelta a Israel Reyes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza, futbolistas que fueron convocados por Rafael Márquez para la Selección Mexicana y que se perfilan para ser titulares en el encuentro frente a los Rayados.

¿Quién será el delantero titular para el partido entre América y Rayados?

Luego de lo vivido en las últimas semanas, y considerando que Guillermo Almada normalmente juega con un eje de ataque, lo más probable es que sea Miguel Borja el elegido por el técnico para el duelo entre América y Rayados, por lo que Henry Martín podría aguardar su lugar en el banquillo de suplentes.