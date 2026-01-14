¿Por qué Miguel Borja aún no debuta con Cruz Azul?

Llegó en los últimos días del 2025 a la Ciudad de México; sin embargo, hasta ahora poco se sabe de él. El futuro de Miguel Borja sigue siendo incierto, motivo por el cual aquí conocerás los detalles por los cuales no ha debutado con Cruz Azul, así como la fecha en la que podría hacerlo.

cruz azul

Miguel Borja es uno de los dos fichajes que Cruz Azul ha cerrado para el Clausura 2026, aunque el colombiano, pese a entrenar con el club, sigue sin formar parte de la convocatoria de Nicolás Larcamón, hecho que ha generado cierto nivel de molestia entre los millones de fanáticos celestes.

¿Por qué Miguel Borja aún no debuta en Cruz Azul?

De acuerdo con información del periodista Armando Melgar, Miguel Borja tampoco formará parte de la convocatoria de Cruz Azul para el juego de la Jornada 2 ante Atlas, a disputarse este miércoles 14 de enero, debido a “cuestiones burocráticas” que le impiden estar en la misma.

Fuentes: el fichaje de Miguel Borja está muy cerca de caerse. Las mismas fuentes me indican que Cruz Azul ya está en el mercado, validando y reactivando opciones en carpeta para reforzar la posición de centro delantero. pic.twitter.com/Y0IHjksurO — Carrerismo (@ikecarrera) January 13, 2026

La fuente detalla que, en esencia, el centro delantero colombiano aún no ha firmado su contrato con Cruz Azul debido a distintas diferencias con la directiva, mismas que, sin embargo, no se consideran lo suficientemente fuertes como para que el fichaje se caiga en los próximos días o semanas.

Eso sí, otros insiders del futbol mexicano destacan que la participación de Miguel Borja sí podría descartarse debido a distintos inconvenientes económicos entre él y la directiva celeste, hecho que ha puesto en jaque a una parte de la comunidad azul.

Ante este hecho, el atacante de 32 años de edad viajó a su país natal a la espera de la aprobación de su visa de trabajo. Por tal motivo, todo podría indicar que el exseleccionado nacional sudamericano, de llegar a un acuerdo con la escuadra celeste, podría ver sus primeros minutos el próximo fin de semana, cuando Cruz Azul se mida a Puebla en la Jornada 3.

¿Cuántos goles tiene Miguel Borja a nivel clubes?

Si bien es un hecho que su mejor paso se dio precisamente en River Plate, la realidad es que Miguel Borja cuenta con una buena cantidad de anotaciones en su paso como futbolista profesional, pues a nivel clubes el colombiano registra 208 dianas y 39 asistencias en 506 duelos disputados.

