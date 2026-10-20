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Ángel Sepúlveda: cuál es el sueldo que tiene el delantero en Chivas

El delantero de 35 años, Ángel Sepúlveda, está en el Top 10 de mejores pagados en las Chivas de Guadalajara

Ángel Sepúlveda: cuál es el sueldo que tiene el delantero en Chivas
|Foto: IG @Chivas

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que muchos se preguntan por el estadio y dónde juegan Chivas vs. Necaxa, el salario de los futbolistas del Guadalajara también despierta interés entre los aficionados. Ángel Sepúlveda llegó al equipo rojiblanco después de su etapa en Cruz Azul, con un contrato que habría mejorado sus ingresos.

Así como las apuestas ponen como favorito a Chivas vs. Necaxa, los reportes sobre los sueldos permiten conocer cuánto percibe el delantero mexicano. Aunque los clubes no suelen publicar estas cifras de manera oficial, distintos medios y plataformas especializadas ofrecen estimaciones de sus contratos.

Campeón Cruz Azul
Ángel Sepúlveda se fue a Chivas previo al arranque del Clausura 2026.|@angel_sepulveda15

¿Cuánto gana Ángel Sepúlveda en pesos mexicanos?

Según reportes de Milenio, Ángel Sepúlveda tendría un salario anual superior a los 2 millones de dólares, equivalente a más de 30 millones de pesos mexicanos. Esta cantidad representaría aproximadamente el doble de lo que cobraba durante su etapa con Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR:

El salario semanal de Ángel Sepúlveda en Chivas de Guadalajara

Los reportes citados sitúan el salario de Sepúlveda por encima de los 45,000 dólares semanales. Por su parte, la plataforma Capology lo coloca en el décimo puesto entre los jugadores mejor pagados de Chivas, de acuerdo con sus estimaciones salariales de toda la plantilla del conjunto tapatío.

Sepúlveda en la Selección Nacional
|Instagram @angel_sepulveda15

El delantero tendría contrato con el Guadalajara hasta junio de 2029, con la posibilidad de extenderlo por un año más, según Transfermarkt.

Detalles de la carrera de Ángel Sepúlveda en Chivas

Ángel Sepúlveda, conocido como “El Cuate”, nació el 15 de febrero de 1991 en Apatzingán, Michoacán. Se desempeña como delantero centro y puede jugar cerca del área o partir desde las bandas. Su trayectoria incluye etapas en Monarcas Morelia, Querétaro y Cruz Azul, donde ganaba la mitad que en Chivas.

Su llegada a Chivas desde Cruz Azul se habría concretado por una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares, según distintos reportes. En sus primeros meses de esta etapa con el Guadalajara, el atacante acumuló 39 partidos, 18 como titular, 6 goles y 3 asistencias, de acuerdo con los datos de BeSoccer.

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