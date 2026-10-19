Chivas vs Necaxa: dónde y en qué estadio se juega el partido de la Jornada 13 del. Apertura 2026
Las Chivas de Guadalajara se miden a los Rayos de Necaxa en una Liga BBVA MX que está muy pareja
Mientras que Gabriel Milito sufre la lesión de un crack de Chivas y habló al respecto, el Guadalajara vuelve al Estadio Akron para un nuevo duelo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la necesidad de ganar. El Rebaño Sagrado recibirá al Necaxa por la Jornada 13, después de una mala racha de 4 partidos sin victorias.
Así como Chivas puede tener gratis a un goleador para el Clausura 2027, el equipo rojiblanco tiene un desafío inmediato en su lucha por mantenerse en zona de Liguilla. Con 20 puntos, se encuentra en una posición favorable, mientras que los Rayos apenas suman 9 unidades y están cerca del fondo de la tabla.
¿Dónde se juega Chivas vs Necaxa por la Jornada 13?
El partido entre Chivas y Necaxa se disputará el martes 20 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco. El Guadalajara será local y buscará aprovechar la localía en el Estadio Akron para reencontrarse con la victoria ante un rival que atraviesa un semestre complicado.
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El encuentro corresponde a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 y será una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Gabriel Milito recupere confianza antes de la recta final de la fase regular.
El compromiso se jugará en el Estadio Akron, recinto que se inauguró en 2010. El inmueble está ubicado en Zapopan, Jalisco, y tiene una capacidad aproximada de 49 mil 850 espectadores y fue una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¿A qué hora juegan Chivas vs Necaxa?
Chivas recibirá a Necaxa en el Estadio Akron este martes 20 de octubre de 2026 a las 18:07, en el duelo por la Jornada 13.
Chivas llega con la presión de cortar su racha de cuatro encuentros sin ganar, mientras que Necaxa necesita sumar para alejarse de los últimos puestos de la clasificación. El duelo en el Estadio Akron será importante para ambos equipos en sus objetivos dentro del Apertura 2026.
Formaciones de Chivas vs. Necaxa
- Chivas: Raúl “Tala” Rangel; Daniel Aguirre, Carlos Hernández, Luis Rey; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda.
- Necaxa: Christopher Andrade; Kaiky Naves, Alexis Peña , Agustín Oliveros; Kevin Rosero, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz; Raúl Martínez, Julián Carranza, Juan Valencia.