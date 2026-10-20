Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Chivas vs Necaxa: qué dicen las apuestas y la IA sobre el ganador del partido

Las Chivas de Guadalajara y los Rayos de Necaxa se miden en un partidazo este martes

Chivas vs Necaxa: qué dicen las apuestas y la IA sobre el ganador del partido

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntan sobre el estadio y dónde juegan Chivas y Necaxa por la Jornada 13 del Apertura 2026, el partido aparece como una oportunidad importante para el Guadalajara, que necesita volver a ganar después de cuatro encuentros sin conseguirlo en la Liga BBVA MX.

Así como Chivas llega con una mala racha y preocupaciones de Gabriel Milito, Necaxa atraviesa dificultades en el torneo y ocupa el penúltimo puesto de la clasificación. El Rebaño Sagrado suma 20 puntos y se encuentra en la cuarta posición, mientras que los Rayos tienen 9 unidades.

Te invitamos a leer: PSG vs Barcelona EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal de la Jornada 3 de la UEFA Champions League con marcador en directo

Anwar Ben Rhouma Chivas

Las cuotas de apuestas para Chivas vs. Necaxa

Las cuotas sitúan a Chivas como el favorito para quedarse con los tres puntos. La diferencia refleja la distancia entre ambos equipos en la tabla, aunque el conjunto tapatío llega sin ganar en sus últimos cuatro partidos.

  • El triunfo del Guadalajara paga 1.41 
  • El empate tiene una cuota de 5.20
  • La victoria de Necaxa alcanza 6.75

TE PUEDE INTERESAR:

En el mercado de goles, las cuotas son las siguientes:

  • Más de 2.5 tantos: paga 1.43
  • Menos de 2.5 goles: paga 2.82. 
  • Ambos equipos marcan: 1.63.
  • Uno o ninguno marca: 2.25.
Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Necaxa
Julian Carranza celebrates his goal 0-2 of Necaxa during the 11th round match between Pachuca vs (and) Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on October 11, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Horario, estadio y detalles de Chivas vs. Necaxa

El encuentro entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre de 2026, a las 18:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El recinto fue inaugurado en 2010 y cuenta con capacidad para aproximadamente 48,850 espectadores.

Los aficionados podrán seguir los detalles del partido en México a través de la web de Azteca Deportes. El Guadalajara buscará aprovechar la localía para cortar su mala racha y conservar su lugar entre los primeros puestos, mientras que Necaxa intentará sumar para salir de la zona baja de la clasificación.

Por los números de ambos equipos y las cuotas disponibles, Chivas parte como favorito, según la IA. Un triunfo local por 2-0 o 3-0 aparece entre los resultados posibles, aunque la presión por terminar con la sequía de victorias podría influir en el desarrollo del encuentro.

Aclaración: Las cuotas de las casas de apuestas y el pronóstico de la IA son estimaciones, no garantías del resultado entre Chivas y Necaxa.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Chivas Necaxa

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:55 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
JUÁREZ VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante Live Previo

6:15 p. m.
JUÁREZ VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante EN VIVO

6:48 p. m.
TIGRES VS LEÓN FECHA BIEN.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs León EN VIVO

9:05 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS HORA.png

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:48 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
23 OCT
BORREGOS GDL VS BORREGOS CEM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CEM

5:55 p. m.
23 OCT