Chivas vs Necaxa: qué dicen las apuestas y la IA sobre el ganador del partido

Mientras muchos se preguntan sobre el estadio y dónde juegan Chivas y Necaxa por la Jornada 13 del Apertura 2026, el partido aparece como una oportunidad importante para el Guadalajara, que necesita volver a ganar después de cuatro encuentros sin conseguirlo en la Liga BBVA MX.

Así como Chivas llega con una mala racha y preocupaciones de Gabriel Milito, Necaxa atraviesa dificultades en el torneo y ocupa el penúltimo puesto de la clasificación. El Rebaño Sagrado suma 20 puntos y se encuentra en la cuarta posición, mientras que los Rayos tienen 9 unidades.

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Las cuotas de apuestas para Chivas vs. Necaxa

Las cuotas sitúan a Chivas como el favorito para quedarse con los tres puntos. La diferencia refleja la distancia entre ambos equipos en la tabla, aunque el conjunto tapatío llega sin ganar en sus últimos cuatro partidos.

El triunfo del Guadalajara paga 1.41

paga El empate tiene una cuota de 5.20

tiene una cuota de La victoria de Necaxa alcanza 6.75.

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En el mercado de goles, las cuotas son las siguientes:

Más de 2.5 tantos: paga 1.43

paga 1.43 Menos de 2.5 goles: paga 2.82.

paga 2.82. Ambos equipos marcan: 1.63.

1.63. Uno o ninguno marca: 2.25.

Julian Carranza celebrates his goal 0-2 of Necaxa during the 11th round match between Pachuca vs (and) Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on October 11, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Horario, estadio y detalles de Chivas vs. Necaxa

El encuentro entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 20 de octubre de 2026, a las 18:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El recinto fue inaugurado en 2010 y cuenta con capacidad para aproximadamente 48,850 espectadores.

Los aficionados podrán seguir los detalles del partido en México a través de la web de Azteca Deportes. El Guadalajara buscará aprovechar la localía para cortar su mala racha y conservar su lugar entre los primeros puestos, mientras que Necaxa intentará sumar para salir de la zona baja de la clasificación.

Por los números de ambos equipos y las cuotas disponibles, Chivas parte como favorito, según la IA. Un triunfo local por 2-0 o 3-0 aparece entre los resultados posibles, aunque la presión por terminar con la sequía de victorias podría influir en el desarrollo del encuentro.

Aclaración: Las cuotas de las casas de apuestas y el pronóstico de la IA son estimaciones, no garantías del resultado entre Chivas y Necaxa.

