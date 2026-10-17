Delantero mexicano vuelve a anotar en Europa y levanta la mano para la Selección Mexicana

El atacante mexicano Armando León reencontró la red en la Primera División de Croacia tras dos partidos de sequía, apareciendo de forma oportuna al minuto 68 para firmar el empate 1-1 definitivo del NK Osijek frente al HNK Gorica. Con esta anotación, el atacante azteca ratifica su papel como la gran figura ofensiva de su escuadra en lo que va de la campaña.

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El impacto de Armando León en el balompié croata está siendo sensacional. En apenas diez encuentros disputados en la liga local, el delantero registra una brillante cosecha de seis goles y una asistencia. Estas cifras no solo lo consolidan como el máximo goleador del NK Osijek en el torneo, sino que lo ubican en la cuarta posición de la tabla general de goleo individual de la HNL, peleando al tú por tú frente a los artilleros más consolidados de la región.

Su olfato goleador ha sido el motor principal para que el Osijek firmara un arranque de temporada sumamente competitivo. Gracias al aporte del ariete mexicano, el conjunto blanquiazul se posiciona firmemente en el tercer lugar de la clasificación general con 17 unidades, manteniéndose a solo dos puntos de distancia del líder del campeonato. Cada anotación de León se ha traducido en puntos vitales para una escuadra que sueña con pelear por el título de liga y asegurar puestos de competición europea.

La capacidad de respuesta que demostró Armando León al minuto 68 ante el Gorica evidencia su madurez en el área rival: en un momento donde el partido lucía trabado y adverso, el mexicano exhibió frialdad para rescatar la unidad.

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Tras su paso por las fuerzas básicas y la categoría Sub-23 del León, el delantero de Ensenada no entró en los planes del primer equipo. Ante las escasas oportunidades para consolidarse en el máximo circuito mexicano, optó por continuar su carrera en el extranjero.

En el 2024 decidió emigrar a Europa a través del futbol andorrano. En clubes como Ranger's FC y FC Santa Coloma. Por su efectividad en Andorra llamó la atención del área de inteligencia deportiva del NK Osijek, que buscaba un delantero centro físico (1.89 m) con capacidad de remate y juego colectivo y hasta el momento no se han equivocado.

