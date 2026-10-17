Cruz Azul sorprende a sus aficionados con un lanzamiento inesperado en pleno Apertura 2026

La indumentaria deportiva de La Máquina suma una propuesta que se aleja de los uniformes habituales. Pirma presentó una chamarra y una gorra con referencias visuales a los sacos de cemento que sorprendió a todos los aficionados de Cruz Azul, que tiene a Kevyn Mier, que está cerca de convertirse en leyenda del equipo.

Lo que debes saber de la chamarra de Cruz Azul

El diseño utiliza un tono kaki que recuerda al color de los costales de cemento. La prenda también incorpora un bolsillo interior en el lado izquierdo, mientras que el logotipo de Pirma conserva un color similar al de la tela y el escudo del club destaca por su relieve, así como los audífonos que sacó el conjunto.

Pirma presentó una chamarra y una gorra con referencias visuales a los sacos de cemento.|@pirma_futbol

La marca ofrece dos versiones de esta pieza, una para hombre y otra para mujer. La primera cuenta con tallas de la XS a la 3XL, mientras que la segunda abarca de la XS a la 2XL.

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El precio de la chamarra de Cruz Azul

El precio de la versión de hombre es de 2,499 pesos, mientras que el modelo femenino cuesta 2,299 pesos. La diferencia entre ambas prendas es de 200 pesos, según el portal web de Pirma.

Las personas interesadas pueden consultar el catálogo de la marca en su tienda oficial en línea, donde aparecen los artículos de la colección y otros productos de la temporada 2026-2027. La página incluye distintas prendas deportivas, como camisetas, pantalones y ropa de entrenamiento.

La gorra que complementa la colección de Cruz Azul

La propuesta también incluye una gorra unisex en tono kaki, cuyo precio es de 599 pesos. Uno de sus detalles distintivos aparece en la parte interior de la visera, donde incorpora un patrón con distintas versiones históricas del escudo de la institución. Así, el accesorio comparte la paleta de colores de la chamarra y añade referencias a la evolución de la identidad gráfica del equipo.

Si una persona decide adquirir la chamarra de hombre y la gorra, el precio es de 3,098 pesos. En cambio, la versión de mujer con el accesorio ronda los 2,898 pesos.