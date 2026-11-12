Así le irá al América en la Liguilla del Apertura 2026 tras no ganar ningún clásico

En el presente Apertura 2026, el conjunto azulcrema tropezó frente a Cruz Azul y Pumas, mientras que repartió unidades ante Chivas, dejando una deuda pendiente en los duelos de mayor orgullo en el futbol mexicano.

Sin embargo, los libros de historia de la Liga BBVA MX demuestran que este escenario está lejos de ser una sentencia de fracaso. Por el contrario, las estadísticas revelan que las Águilas saben transformar las dudas de la fase regular en coronas durante la fiesta grande.

El historial que respalda al América en la Liguilla sin ganar clásicos

Desde la instauración de los torneos cortos, el cuadro de Coapa transitó once campañas previas sin sumar una sola victoria ante sus adversarios históricos. Lejos de quedar marginado de la pelea, el equipo consiguió avanzar a la fase final en seis de esas oportunidades y terminó levantando el trofeo de campeón en tres ocasiones.

América, campeón del Clausura 2024

América, campeón Apertura 2024; Liga MX América ganó el Apertura 2024

Ejemplos como el Verano 2002 o el Apertura 2014 confirman que el rendimiento en los partidos de rivalidad directa no condiciona el desenlace del torneo. En ambas citas, el club supo recomponer el camino en las series de eliminación directa para celebrar en la gran final, demostrando que la Liguilla representa un certamen completamente distinto donde pesa más la jerarquía del plantel.

El recuerdo del América de 2024, fórmula del éxito

Para alimentar el optimismo de cara a la fase decisiva del Apertura 2026, basta con mirar apenas un par de años atrás. El antecedente más cercano y alentador se registró en el Clausura 2024 bajo la dirección técnica de André Jardine, cuando la escuadra tampoco logró imponerse a ninguno de sus grandes rivales durante las diecisiete jornadas regulares.

Aquel tropiezo estadístico quedó en el olvido cuando llegó la hora de la verdad. El equipo dirigido por el estratega brasileño mostró su versión más contundente en la etapa de matar o morir, cobrándose revancha ante Cruz Azul en la serie definitiva para conquistar el título y reafirmar que, en Coapa, la gloria se construye en la Liguilla.