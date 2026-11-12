El récord que Huiqui apunta en Cruz Azul para superar a Larcamón y Anselmi

Más allá de asegurar un puesto privilegiado de cara a la Liguilla, el desempeño del equipo bajo la dirección técnica de Joel Huiqui comienza a registrar marcas sumamente destacadas dentro de la historia reciente del club en la Liga BBVA MX.

La solidez táctica y la regularidad mostrada en las últimas jornadas colocan al estratega mexicano a un paso de ingresar en un selecto grupo de entrenadores que marcaron época en la institución.

La impresionante seguidilla de triunfos de Cruz Azul bajo el mando de Huiqui

El trabajo al frente del banquillo cementero ha dado frutos muy rápido. Actualmente, Joel Huiqui acumula cinco victorias consecutivas, una inercia ganadora que devolvió la confianza total al plantel y fortaleció el funcionamiento colectivo en un tramo crucial del campeonato.

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Mantener el arco en cero y potenciar el volumen ofensivo fueron claves para hilvanar esta cadena de éxitos. Sin embargo, el verdadero reto radica en estirar la racha para alcanzar registros históricos que hasta ahora solo han pertenecido a directores técnicos de gran peso en la institución.

A tres triunfos de dejar atrás los registros de Anselmi y Larcamón

Para agigantar su leyenda en el banquillo celeste, el director técnico tiene una misión clara en el horizonte. En caso de conseguir tres victorias más en los próximos compromisos, Huiqui superará la marca de siete triunfos al hilo que ostentan conjuntamente Martín Anselmi y Nicolás Larcamón, quienes lograron dicha cifra en torneos anteriores con el conjunto de La Noria.

Igualar y rebasar esa marca no solo significaría un hito personal para el estratega, sino que consolidaría a este Cruz Azul como uno de los animadores más peligrosos en la pelea directa por el título del Apertura 2026.