Los dos cambios que tendría que hacer América para buscar el campeonato en el Apertura 2026

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico del Club América encabezado por el estratega uruguayo Guillermo Almada, analiza las variantes necesarias para asegurar que el equipo mantenga la intensidad y la contundencia para levantar un nuevo trofeo en el fútbol mexicano.

Más allá de los nombres que saltan al terreno de juego desde el silbatazo inicial, la verdadera diferencia en los partidos decisivos suele radicar en la capacidad de modificar el rumbo del encuentro con piezas de jerarquía que ingresan en el complemento. Las estadísticas respaldan el peso ofensivo que la plantilla azulcrema posee entre sus suplentes, posicionándose como uno de los conjuntos con mayor peso goleador proveniente de los cambios.

La contundencia inagotable de Miguel Borja, clave para el América

Para aspirar a la estrella en este Apertura 2026, una de las modificaciones tácticas obligadas y constantes en el planteamiento ofensivo pasa por la inclusión de Miguel Borja en el tramo final de los encuentros. Su olfato goleador y su capacidad para fijar a los centrales contrarios transforman el ataque de las Águilas en una pesadilla para cualquier zaga desgastada.

Miguel Borja celebrando con el América ¿Por qué Miguel Borja es tan importante para el América? (Instagram: Miguel Borja)

Aprovechar su jerarquía internacional desde el banco de suplentes le otorga al equipo una variante letal. Cuando el marcador se complica o los espacios se cierran, la presencia del delantero colombiano asegura un peligro constante en el área rival, convirtiendo cada centro y cada balón divididos en una oportunidad manifiesta de anotación.

El desequilibrio explosivo de Óscar Perea, el arma secreta del América

El segundo movimiento estratégico que potenciaría las aspiraciones del campeonato es la apuesta por la velocidad y el vértigo de Óscar Perea. El joven extremo aporta una dinámica completamente distinta cuando ingresa al campo, rompiendo bloques defensivos cerrados gracias a su habilidad en el uno contra uno y su capacidad de desborde por los costados.

Ya son ocho los tantos que han logrado las Águilas del América con estos elementos ingresando desde el banquillo. Combinar la experiencia goleadora en el área con la verticalidad por los flancos configura la fórmula perfecta para que el América domine los segundos tiempos y selle su camino al título.