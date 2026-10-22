Atlas vs América EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 21 de octubre, partido de Camilo Vargas vs Henry Martin en Estadio Jalisco por la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este miércoles 21 de octubre, en acciones de la fecha doble de la Liga BBVA MX, Atlas recibe al Club América en el Estadio Jalisco para disputar su compromiso correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 en punto de las 19:00 horas.

Ambos clubes se presentan a este encuentro tras conseguir victorias en calidad de visitantes durante la Jornada 12. Las Águilas llegan tras derrotar 5-3 al Club León en el Estadio Nou Camp.

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Por su parte, los Rojinegros se presentan luego de superar 2-0 a Necaxa en el Estadio Victoria, en un partido donde lograron mantener su portería en cero.

El Club América es el líder del Apertura 2026 con 24 puntos y aún con un partido pendiente, mientras que Atlas se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 21 unidades. Será un partido crucial en la parte alta de la tabla, rumbo al cierre de la fase regular y el inicio de la Liguilla

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¿Dónde ver el Atlas vs América?

A través de esta cobertura podrás seguir el minuto a minuto en vivo y gratis para enterarte de las acciones más importantes del partido correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026.

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LA CIUDAD DE LA FURIA ❤️🖤 Nos vemos para otra gran noche en nuestra CASA 👊🏻 #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/NA74w2ZiR7 — Atlas FC (@AtlasFC) October 21, 2026

Estadio Jalisco, el recinto en el que se juega el América vs Atlas

El encuentro entre América y Atlas, correspondiente al miércoles 21 de octubre 2026 se jugará en el Estadio Jalisco, por lo que el conjunto rojinegro contará con la ventaja de la localía. Este estadio fue inaugurado el 31 de enero de 1960 y cuenta con una capacidad de 55020 espectadores.

