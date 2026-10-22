Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 21 de octubre, partido Salomón Rondón vs Erik Lira en Estadio Hidalgo de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, La Máquina visita a Pachuca en acciones de media semana correspondientes a la Jornada 13 del Apertura 2026, en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

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Cruz Azul llega a la Bella Airosa con un importante impulso anímico tras romper una racha de tres partidos sin ganar, luego de vencer 5-0 a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Banorte. Los dirigidos por Joel Huiqui se encuentran en la sexta posición de la tabla general del Apertura 2026 con 20 puntos, y buscan cerrar de gran manera la fase regular para seguir escalando posiciones.

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A diferencia de los Tuzos, que de la mano del actual líder goleador del torneo, Salomón Rondón, se ubican en la posición número 16 con apenas 9 puntos. Los dirigidos por Benjamín Mora necesitan sumar unidades con urgencia para aspirar a entrar en los últimos lugares de la Liguilla del Apertura 2026. Cabe recordar que Pachuca viene de caer 2-1 ante Monterrey en la jornada pasada.

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DÍA DE PARTIDO 🚂 ENFRENTAMOS A PACHUCA EN EL ESTADIO HIDALGO Y VAMOS POR LOS TRES PUNTOS. JUNTOS, NACIÓN AZUL. 💙 https://t.co/NgSxSztbA1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 21, 2026

¿En qué estadio se juega el Pachuca vs Cruz Azul?

El partido entre Pachuca y Cruz Azul se jugará en el Estadio Hidalgo, por lo que el conjunto de los tuzos contará con la ventaja de la localía. En caso de ganar, llegarían hasta el puesto número 10, de manera momentánea y en caso de que Santos no sume puntos. Esto los colocaría mucho más cerca de puestos de liguilla ya que actualmente se encuentran en la posición 16.