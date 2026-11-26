Chivas y Pachuca miden fuerzas en los Cuartos de Final del Apertura 2026 tras vivir caminos muy distintos en la fase regular.

El conjunto rojiblanco finalizó como el mejor equipo del torneo al quedarse con el liderato general con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y apenas dos derrotas, mientras que los Tuzos aseguraron el último boleto directo a la Fiesta Grande desde la octava posición con 25 unidades.

Te puede interesar: Pachuca vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión este jueves 26 de noviembre, partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX

Dónde ver en vivo el resultado de la transmisión del partido Pachuca vs Chivas

Podrás seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido en el sitio web de Azteca Deportes, con la mejor cobertura y todos los detalles desde la Bella Airosa en el arranque de la Liguilla para Pachuca y Chivas.

Te puede interesar: Hora EXACTA para ver León vs Cruz Azul este jueves 26 de noviembre; partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla; dónde estacionarte cerca del Estadio León

El partido está programado para dar inicio en punto de las 19:00 horas (hora del centro de México), donde se pronostica un encuentro lleno de emociones.

Te puede interesar: ¿Ventaja para Rayados de Monterrey? La negativa racha que tiene América en el Estadio Banorte

Alineaciones Pachuca vs Chivas

Pachuca: Carlos Moreno (#25, portero), Sergio Barreto (#2, defensa), Eduardo Dos Santos (#4, defensa), Jorge Berlanga (#13, defensa), Francisco Venegas (#15, defensa), Rodolfo Pizarro (#7, medio), Christian Rivera (#16, medio), Alán Bautista (#26, medio), Oussama Idrissi (#11, delantero), Javier Vallejo (#21, delantero) y José Rondón (#23, delantero).

Chivas: José Rangel (#1, portero), José Castillo (#2, defensa), Diego Campillo (#3, defensa central), Bryan González (#5, defensa lateral), Omar Govea (#6, medio), Efraín Álvarez (#10, medio ofensivo), Daniel Aguirre (#23, medio ofensivo), Fernando González (#28, medio), Santiago Sandoval (#30, medio ofensivo), Richard Ledezma (#37, medio ofensivo) y Roberto Alvarado (#25, delantero).

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas pierde a una de sus figuras para el partido de ida ante Pachuca