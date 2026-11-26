El mercado de directores técnicos en el fútbol mexicano comienza a agitarse antes del cierre del año. El nombre de André Jardine, quien dejó una huella imborrable en Coapa tras conquistar el tricampeonato y sumar seis trofeos oficiales en tres años, vuelve a ubicarse en el centro de las negociaciones rumbo al próximo semestre.

Su cotización en la Liga MX sigue en lo más alto. Por esa razón, distintas instituciones con aspiraciones al título analizan seducirlo para que encabece sus respectivos proyectos deportivos a partir del Clausura 2027.

Tigres y Toluca: los 2 equipos de Liga MX que buscan a André Jardine

El primer club en aparecer en escena fue Tigres UANL. De acuerdo con reportes del periodista César Luis Merlo, la directiva felina ya tiene al estratega brasileño entre sus principales candidatos para asumir el banquillo de cara al siguiente campeonato.

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Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Toluca Juan Brunetta celebrates his goal 1-0 of Tigres during the 11th round match between Tigres UANL vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on October 09, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Sin embargo, los universitarios no corren solos en esta carrera. Durante la transmisión televisiva del encuentro entre Toluca y Atlas, el comunicador David Faitelson reveló que Deportivo Toluca también colocó a Jardine en su radar para el Clausura 2027, impulsado por la inminente vacante que dejará Antonio Mohamed una vez que concluya el torneo actual.

¿Puede volver al América en el Clausura 2027? El panorama en Coapa

Frente a los rumores que circulan en el entorno futbolístico, la posibilidad de un regreso inmediato al Club América parece completamente descartada. Aunque el propio técnico sudamericano manifestó en su despedida el deseo de retornar en algún momento de su carrera, apenas han transcurrido seis meses desde su salida del Nido.

Actualmente, el proyecto azulcrema continúa respaldado por Guillermo Almada, quien perfila su continuidad en el banquillo al menos por un certamen más. Mientras tanto, el futuro de Jardine dependerá de su situación contractual vigente, aunque tanto en Monterrey como en la capital mexiquense sueñan con convencerlo para volver a competir en México.